село Плюсково, село Плюсково, Трубчевский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Плюсково

Трубчевский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
4101Плюсково, с. разновед.при рч. Посоле.202079507493Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Юровская волость
1304. Плюсково, село бывшее владельческое, государственное и удельное, при речке Посоле, дворов 145, жителей 1151, церковь православная, школа, лавка, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Трубчевский район
66774Плюсковосело52°46'с.ш.33°49'в.д.N-36-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Трубчевский муниципальный район, Юровское сельское поселение
15656470236с Плюсковосело
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