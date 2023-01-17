Забычанье
Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
273. Забичанье, местечко бывшее владельческое, при речке Жадунке, дворов 18, жителей 147, церковь православная, еврейский молитвенный дом, водяная мельница, лавка, торжок Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
11Мест. Забычаньепроселкереч. ЖадункеМурин-Борскому с. общ. церк. земли34 2158 6152 6Забычанск. пр. 14022
43Фольв. Забычаньепроселкереч. Жадункедв. А. И. Комару, кат. 14025Лозовицк. р.-кат. 14020
19Дер. Забычаньепроселочнойоз. ЖадункеЗабычанск. с. о. 86268276Забычанск. прав. 11535
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
п Забычанье300
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Забычанье124