деревня Забычанье, деревня Забычанье, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Забычанье

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Костюковичская волость
273. Забичанье, местечко бывшее владельческое, при речке Жадунке, дворов 18, жителей 147, церковь православная, еврейский молитвенный дом, водяная мельница, лавка, торжок Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Костюковичская волость
11Мест. Забычаньепроселкереч. ЖадункеМурин-Борскому с. общ. церк. земли34 2158 6152 6Забычанск. пр. 14022
43Фольв. Забычаньепроселкереч. Жадункедв. А. И. Комару, кат. 14025Лозовицк. р.-кат. 14020
Чериковский уезд, Братьковичская волость
19Дер. Забычаньепроселочнойоз. ЖадункеЗабычанск. с. о. 86268276Забычанск. прав. 11535

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Забычанский сельсовет
п Забычанье300

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Забычанский сельсовет
д. Забычанье124
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