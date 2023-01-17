деревня Пожардье, деревня Пожардье, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Пожардье

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Иодская волость
Пожардье з., жит. 14 (22 м. 22 ж.), дес. 42, у. гор. 77 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Бальбиново 49 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
д. Пожардье2
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