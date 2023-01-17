деревня Данильцево, деревня Данильцево, Чудиновская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Данильцево

Чудиновская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по просьбе кр. Чудиновской вол. дер. Данильцева Дмитрия Герасимова об исключении из ревизии умершего сына его. 1886 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинск Показать все
По жалобе крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Мари Яковлевны Веселовой на неправильное действие сельского старосты Якова Иванова Блинова. 1891 г. // Гос. архив Яросла Показать все
По жалобе крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Марьи Яковлевой Веселовой на действия Чудиновского вол. старшины по продаже у нее имущества. 1896 г. // Гос. архив Яросл Показать все
По сообщению пристава 2-го стана Рыб. уезда о пропавших двух лошадях принадлежащих крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Марье Веселовой и Екатерине Моториной. 1907 г. Показать все
По обвинению крестьянина дер. Угленской Василия Андреева Курдина в порубке леса принадлежащего крестьянам Чудиновской вол. дер. Данильцева. 1899 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Дело по обвинению крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Аграфеной Гавриловой Горбуновой односел. крест. Веру Николаеву Антропову в самоуправстве. 1911 г. // Гос. архив Показать все
Дело по иску крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Евлампии Дмитриевой Езелевой об утверждении ее в правах наследства к имуществу 3/2 надела земли, половинной части дом Показать все
Дело по иску крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Иваном Алексеевым Антроповым с кр. той же дер. Марии Яковлевой Веселовой 2 руб. 25 коп., Аграфены Гавриловой Горбунов Показать все
Дело по иску крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Федором Андреевым Антроповым с односел. крест. Анны Васильевой Мидиной 13 руб. за работу. 1911 г. // Гос. архив Яросл Показать все
Дело по обвинению крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Марию Яковлеву Веселову крест. Устюженского уезда дер. Старого-Малого Михаила Андреева Косарева по 174 ст. устав Показать все
Дело по обвинению крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Верой Николаевой Антроповой односел. крест. Алексеева Александрова Антропова по 135-136 -140 ст. устава о наказа Показать все
Дело по обвинению крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Верой Николаевой Антроповой односел. крест. Марию Александрову Дряхлову по 136 ст. устава о наказаниях. 1912 г. Показать все
Дело по иску крест. вдовы Чудиновской вол. дер. Данильцева Александры Алексеевой Антроповой об утверждении ее в правах наследства над имением, оставшимся после мужа Ивана Показать все
Дело по просьбе кр-ки Чудиновской волости д. Данильцева Мар. Кир. Антроповой о выдаче ей наследства после ее отца. 1881 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске Показать все
Дело по жалобе кр. дер. Данильцева Чудиновской волости Димитрия Герасимова на отобрание у него 2-х наделов земли в пользование кр-ки той же деревни Прасковьи Федоровой Ха Показать все
По прошению крестьянки Чудиновской волости дер. Данильцева Александры Ивановой Пленициной о понуждении Никольское волостное правление к выпущению до владения землей прису Показать все
Дело по иску крест. Устюжинского уезда дер. Малого-Старого Михаила Андреева Кокарева с крест. Чудиновской волости дер. Данильцева Марии Яковлевой Веселовой 28 руб. за пок Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8683Данильцево, д. каз.при колодцах.404593036
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Чудиновская волость
д. ДанильцевоII. Орловское общество313911Христорождественский на Черемхе приход
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