Данильцево
Чудиновская волость, Рыбинский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по просьбе кр. Чудиновской вол. дер. Данильцева Дмитрия Герасимова об исключении из ревизии умершего сына его. 1886 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинск Показать все
По жалобе крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Мари Яковлевны Веселовой на неправильное действие сельского старосты Якова Иванова Блинова. 1891 г. // Гос. архив Яросла Показать все
По жалобе крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Марьи Яковлевой Веселовой на действия Чудиновского вол. старшины по продаже у нее имущества. 1896 г. // Гос. архив Яросл Показать все
По сообщению пристава 2-го стана Рыб. уезда о пропавших двух лошадях принадлежащих крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Марье Веселовой и Екатерине Моториной. 1907 г. Показать все
По обвинению крестьянина дер. Угленской Василия Андреева Курдина в порубке леса принадлежащего крестьянам Чудиновской вол. дер. Данильцева. 1899 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Дело по обвинению крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Аграфеной Гавриловой Горбуновой односел. крест. Веру Николаеву Антропову в самоуправстве. 1911 г. // Гос. архив Показать все
Дело по иску крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Евлампии Дмитриевой Езелевой об утверждении ее в правах наследства к имуществу 3/2 надела земли, половинной части дом Показать все
Дело по иску крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Иваном Алексеевым Антроповым с кр. той же дер. Марии Яковлевой Веселовой 2 руб. 25 коп., Аграфены Гавриловой Горбунов Показать все
Дело по иску крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Федором Андреевым Антроповым с односел. крест. Анны Васильевой Мидиной 13 руб. за работу. 1911 г. // Гос. архив Яросл Показать все
Дело по обвинению крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Марию Яковлеву Веселову крест. Устюженского уезда дер. Старого-Малого Михаила Андреева Косарева по 174 ст. устав Показать все
Дело по обвинению крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Верой Николаевой Антроповой односел. крест. Алексеева Александрова Антропова по 135-136 -140 ст. устава о наказа Показать все
Дело по обвинению крест. Чудиновской вол. дер. Данильцева Верой Николаевой Антроповой односел. крест. Марию Александрову Дряхлову по 136 ст. устава о наказаниях. 1912 г. Показать все
Дело по иску крест. вдовы Чудиновской вол. дер. Данильцева Александры Алексеевой Антроповой об утверждении ее в правах наследства над имением, оставшимся после мужа Ивана Показать все
Дело по просьбе кр-ки Чудиновской волости д. Данильцева Мар. Кир. Антроповой о выдаче ей наследства после ее отца. 1881 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске Показать все
Дело по жалобе кр. дер. Данильцева Чудиновской волости Димитрия Герасимова на отобрание у него 2-х наделов земли в пользование кр-ки той же деревни Прасковьи Федоровой Ха Показать все
По прошению крестьянки Чудиновской волости дер. Данильцева Александры Ивановой Пленициной о понуждении Никольское волостное правление к выпущению до владения землей прису Показать все
Дело по иску крест. Устюжинского уезда дер. Малого-Старого Михаила Андреева Кокарева с крест. Чудиновской волости дер. Данильцева Марии Яковлевой Веселовой 28 руб. за пок Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8683Данильцево, д. каз.при колодцах.404593036Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ДанильцевоII. Орловское общество3139—11Христорождественский на Черемхе приходПоказать скан