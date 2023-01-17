деревня Холмы, деревня Холмы, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Холмы

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина дер. Холмы, Будницкой волости, Велижского уезда Богова Федора Несторовича. Обвинявшегося по ст. 046 Улож. наказ. 1900–1901 гг. // Гос. архив Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Будницкая волость
50ХолмыдеревняСосинский, ручейБудницкого, православногоСивицкому сельскому обществу27
54деревни ХолмывыселокколодецБудницкого, православногоТ. Тимофееву, крест. , прав.1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
180812Холмыдеревня55°36'00"31°03'00"N-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Будницкое сельское поселение
66603415241д Холмыдеревня
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