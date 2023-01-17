Холмы
Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина дер. Холмы, Будницкой волости, Велижского уезда Богова Федора Несторовича. Обвинявшегося по ст. 046 Улож. наказ. 1900–1901 гг. // Гос. архив Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
50ХолмыдеревняСосинский, ручейБудницкого, православногоСивицкому сельскому обществу27
54деревни ХолмывыселокколодецБудницкого, православногоТ. Тимофееву, крест. , прав.1
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180812Холмыдеревня55°36'00"31°03'00"N-36-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66603415241д Холмыдеревня