деревня Новокалугино, деревня Новокалугино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Новокалугино

Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Калугинская волость
451. Калугино (Нв. Калугино, Козьмодемьянское), деревня бывшая владельческая, при речке Сух. Панде, дворов 173, жителей 1533

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Калугинская волость
деревня Ново-Кулагино«Инжавинская» поч.-т. контора3520

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Инжавинский район
64747Новокалугинодеревня52°27'42°17'N-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Инжавинский муниципальный район, Сельское поселение Калугинский сельсовет
68608415126д Новокалугинодеревня
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