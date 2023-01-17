деревня Пестово, деревня Пестово, Симская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Пестово

Симская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом после умершего крестьянина Владимирской губернии, Юрьевского уезда, Симской волости, села Пестова Алексея Степановича Матвеичева. 1910–1911 г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6108Пестово, д. каз.при пруде.292932116132
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Стряпковская волость
489. Пестово, село бывшее государственное, дворов 40, жителей 269, церковь православная

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Симская волость
7514Пестово село3193491275
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