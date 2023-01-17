сельцо Горки, сельцо Горки, Арефинская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Горки

Арефинская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по крестьянами дер. Горки Арефинской волости Рыбинского уезда временнообязанными помещикам Поповым. 1881–1885 гг. // Гос. архив Ярославской области. Ф Показать все
Дело о причислении в мещанское общество дворового человека помещиков Поповых дер. Горки Арефинской волости Тимофеева Н. с женой. 1872 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8135Горки, сц. вл.при р. Ухре.333451116
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Арефинская волость
д. ГоркиII. Общество № 2812068Спасский на Ухре приход
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close