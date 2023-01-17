Горки
Арефинская волость, Рыбинский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по крестьянами дер. Горки Арефинской волости Рыбинского уезда временнообязанными помещикам Поповым. 1881–1885 гг. // Гос. архив Ярославской области. Ф Показать все
Дело о причислении в мещанское общество дворового человека помещиков Поповых дер. Горки Арефинской волости Тимофеева Н. с женой. 1872 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8135Горки, сц. вл.при р. Ухре.333451116Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ГоркиII. Общество № 281206—8Спасский на Ухре приходПоказать скан