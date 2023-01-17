деревня Михали, деревня Михали, Судиславский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Михали

Судиславский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Галичской уезд
4932Троица Михали (Троица верхняя, Михалево), с.при р. Мере.515472436Церковь православная. Замерское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Галичский уезд, Замерская волость
634. Михали, село бывшее владельческое, при реке Мере, дворов 10, жителей 54, волостное правление (уездный город в 51 версте), церковь православная. В 8 верстах — церковь Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Галичский уезд, Замерская волость
Михалево с. ш.р. Мера155181274774бондари
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Судиславский район
353655Михалидеревня57°58'00"42°02'00"O-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Судиславский муниципальный район, Воронское сельское поселение
34642408196д Михалидеревня
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