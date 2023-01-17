Яковлево
Кулижская волость, Любимский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Владенная запись Ярославской губернии, Любимского уезда, Кулижской вол. дер. Яковлево, мелкопоместного имения, поступившего в казну от Филисовой. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Яковлево Кулижской волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещику Ивану Кирилловичу Решеткину. 1867–1870 гг. // Гос. архив Я Показать все
Дело о передаче в казну имения по дер. Яковлево Кулижской волости Любимского уезда помещицы из дворян девицы Екатерины Васильевны Филисовой. 1869 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2798Яковлево, сц. каз. и вл.при р. Ивушке.181893438Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЯковлевоIV. Кирилловское общество38345—Покровский в Кулиге приходПоказать скан