сельцо Яковлево, сельцо Яковлево, Кулижская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Яковлево

Кулижская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Владенная запись Ярославской губернии, Любимского уезда, Кулижской вол. дер. Яковлево, мелкопоместного имения, поступившего в казну от Филисовой. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Яковлево Кулижской волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещику Ивану Кирилловичу Решеткину. 1867–1870 гг. // Гос. архив Я Показать все
Дело о передаче в казну имения по дер. Яковлево Кулижской волости Любимского уезда помещицы из дворян девицы Екатерины Васильевны Филисовой. 1869 г. // Гос. архив Ярослав Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2798Яковлево, сц. каз. и вл.при р. Ивушке.181893438
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Кулижская волость
д. ЯковлевоIV. Кирилловское общество38345Покровский в Кулиге приход
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