деревня Шугурово, деревня Шугурово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Шугурово

Бабынинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мещовский уезд
2868Шугурово, д. каз.при пруде.262539152145
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мещовский уезд, Стрельнинская волость
699. Шугурово, деревня бывшая государственная, при речке Сошской, дворов 37, жителей 25, 5, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Бабынинский район
65821Шугуроводеревня54°24'35°41'N-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Бабынинский муниципальный район, Сельское поселение село Сабуровщино
29602440126д Шугуроводеревня
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