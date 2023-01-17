деревня Нестерово, деревня Нестерово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Нестерово

Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взыскании платежа податей и повинностей за землю с крестьянина дер. Нестерово Арефинской волости Рыбинского уезда Ивана Ильича Смыслова. 1881 г. // Гос. архив Ярос Показать все
По прошению крест. Яр. губ. Рыб. уезда Арефинской вол. дер. Нестерова Федора Нестерова Малышева о невыдаче ему вол. старш. паспорта. 1905 г. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Дело по просьбе кр-на Арефинской волости дер. Нестерова Ив. И. Смыслова об освобождении его от платежа податей за землю. 1881 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ры Показать все
Дело о пожаре в д. Нестерове Арефинской волости. 1869 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 49. Опись 1. Дело 105.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8734Нестерово, сц. вл.при колодцах.3035135
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Арефинская волость
д. НестеровоI. Общество № 1831245Арефинский приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Большесельский район
2404Нестероводеревня57°48'с.ш.39°03'в.д.O-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Большесельский муниципальный район, Благовещенское сельское поселение
78603411241д Нестероводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close