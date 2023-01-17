Нестерово
Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о взыскании платежа податей и повинностей за землю с крестьянина дер. Нестерово Арефинской волости Рыбинского уезда Ивана Ильича Смыслова. 1881 г. // Гос. архив Ярос Показать все
По прошению крест. Яр. губ. Рыб. уезда Арефинской вол. дер. Нестерова Федора Нестерова Малышева о невыдаче ему вол. старш. паспорта. 1905 г. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Дело по просьбе кр-на Арефинской волости дер. Нестерова Ив. И. Смыслова об освобождении его от платежа податей за землю. 1881 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ры Показать все
Дело о пожаре в д. Нестерове Арефинской волости. 1869 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 49. Опись 1. Дело 105.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8734Нестерово, сц. вл.при колодцах.3035135Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НестеровоI. Общество № 183124—5Арефинский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2404Нестероводеревня57°48'с.ш.39°03'в.д.O-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78603411241д Нестероводеревня