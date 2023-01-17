деревня Коровино, деревня Коровино, Даниловский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Коровино

Даниловский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина Даниловского уезда Богородской волости дер. Коровино Иванова Алексея Ивановича в изнасиловании своей дочери Матрены. 1901 г. // Гос. архив Я Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Богородская волость
789. Коровино, деревня бывшая владельческая, при речке Михеевке, дворов 11, жителей 60, валено-катальный завод

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Богородская волость
д. КоровиноXVI. Ниниткинское общество366814Успенский в Озерках приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
385147Коровинодеревня58°01'с.ш.40°18'в.д.O-37-069
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