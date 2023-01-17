Коровино
Даниловский район, Ярославская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина Даниловского уезда Богородской волости дер. Коровино Иванова Алексея Ивановича в изнасиловании своей дочери Матрены. 1901 г. // Гос. архив Я Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
789. Коровино, деревня бывшая владельческая, при речке Михеевке, дворов 11, жителей 60, валено-катальный завод
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КоровиноXVI. Ниниткинское общество366814—Успенский в Озерках приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385147Коровинодеревня58°01'с.ш.40°18'в.д.O-37-069