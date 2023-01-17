Демихово
Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Демихово Ивановской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Афанасию Федоровичу Бычкову. 1882–1885 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Демихово Ивановской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Алеевским. 1884–1886 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Демихово Ивановской волости Рыбинского уезда Павла Николаевича Мельханова об освобождении от уплаты казенных повинностей и мирских сборо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8294Демехово, д. вл.при колодцах.5941324Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ДемеховоV. Паленовское общество26529—9Полозовский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385928Демиховодеревня57°59'с.ш.38°48'в.д.O-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640435361д Демиховодеревня