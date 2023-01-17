деревня Демихово, деревня Демихово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Демихово

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Демихово Ивановской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Афанасию Федоровичу Бычкову. 1882–1885 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Демихово Ивановской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Алеевским. 1884–1886 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Демихово Ивановской волости Рыбинского уезда Павла Николаевича Мельханова об освобождении от уплаты казенных повинностей и мирских сборо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8294Демехово, д. вл.при колодцах.5941324
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Ивановская волость
д. ДемеховоV. Паленовское общество265299Полозовский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
385928Демиховодеревня57°59'с.ш.38°48'в.д.O-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Покровское сельское поселение
78640435361д Демиховодеревня
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