Савинское
Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносах денег крестьянами с. Савинское Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда Федором Афанасьевым за себя и брата Показать все
Дело о взносе денег губернским секретарем Михаилом Рославлевым за крестьянина с. Савинское Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда Мелентия Егоровича Корсакова за Показать все
Дело по прошению крестьянки с. Савинское Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда Александры Ивановны Шаблыкиной о взносе денег в уплату капитального долга выкупно Показать все
Дело по жалобе крестьянина с. Савинское Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда Григория Петровича Пухова о наказании розгами. 1891 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Описание отхожего промысла в Романово-Борисоглебском уезде Савинской волости, села Савинское за 1897 год. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 485. Опись 4. Дело 2377.
Сопроводительное письмо к жалобе крестьянок А. С. Кирпановой и Т. Г. Пуховой села Савинского, Савинской волости Романово-Борисоглебского уезда и к приговору крестьян с. С Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5630Савинское, с. вл.при р. Волге.122038116118Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
749. Савинское, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 29, жителей 159, церковь православная, лавка, ярмарка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4488Савинскоесело57°56'с.ш.39°21'в.д.O-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78643460400с Савинскоесело
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