деревня Полевая Буа, деревня Полевая Буа, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Полевая Буа

Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
2082Полевая Бува, д. каз.при безымянном ключе.8026134443
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Тоябинская волость
Буинка Новая, Бол.-Тоябинскойсм. Полевая Бува.
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Полевая Бува (Буинка Новая), Бол.-Тоябинскойтатары и чуваши89
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Кыр Буасы, Яңа БуаПолевая БуаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кайбицкий район
189378Полевая Буадеревня55°18'47°51'N-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кайбицкий муниципальный район, Молькеевское сельское поселение
92629430116д Полевая Буадеревня
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