Лантыш
Ленский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Лантыш Лежской вол. Яренского у. Вологодской губ. за 1855 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 214.
Дело о результате переосвидетельствования новобранца, крестьянина деревни Лантыша Ленской волости Яренского уезда Фотиева Ильи Егоровича. 1903 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12072Лантышская, д. каз.при оз. Себентьевском.436186063Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
479604Лантышдеревня62°08'с.ш.49°09'в.д.P-39-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11635420186д Лантышдеревня