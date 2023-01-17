Паршино
Родниковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом крестьянки Костромской губ., Юрьевецкого уезда, Парской вол., д. Паршина Анны Васильевны Седовой. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
43. Паршино, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 70, 2 клеев. зав.
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Паршино д.пруд—10120101355590—ф.-з., гребенщ.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
590068Паршинодеревня57°01'41°46'O-37-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24623444276д Паршинодеревня
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