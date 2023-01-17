Губин Перевоз
Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Губин Перевоз, Машковской волости, Гдовского уезда, В. Владимирова в д. Горка. 1891–1900 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянкой д. Губин-Перевоз, Мошковской волости, Гдовского уезда, М. Николаевой. 1892–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О перечислении крестьянина д. Губин Перевоз, Мошковской волости, Гдовского уезда, А. Андреева в д. Горбы. 1894–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
801Губин Перевоз, д. вл.при р. Плюссе.2317124247Показать скан