деревня Губин Перевоз, деревня Губин Перевоз, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Губин Перевоз

Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Губин Перевоз, Машковской волости, Гдовского уезда, В. Владимирова в д. Горка. 1891–1900 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянкой д. Губин-Перевоз, Мошковской волости, Гдовского уезда, М. Николаевой. 1892–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О перечислении крестьянина д. Губин Перевоз, Мошковской волости, Гдовского уезда, А. Андреева в д. Горбы. 1894–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
801Губин Перевоз, д. вл.при р. Плюссе.2317124247
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close