Поляна
Грибановский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных сельскохозяйственного общества с. Поляны Макаровской волости Новохоперского уезда Сорокина Антипа, Эонова Василия и Батурина Петра на решени Показать все
Дело № 2257/3828 о назначении пенсии по инвалидности гр. с. Поляны Макаровской волости Решетникову Степану Николаевичу. 1924–1926 гг. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Анкета на муниципализацию строений земской школы в селе Полянах Макаровской волости. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р647. Опись 3. Дело 109.
Анкета на муниципализацию строений в селе Полянах Макаровской волости. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р647. Опись 3. Дело 110.
Анкета на муниципализацию строений в селе Полянах Макаровской волости. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р647. Опись 3. Дело 111.
Списки плательщиков единого сельхозналога с. Поляна Макаровской волости на 1926-1927 годы. 1926–1927 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2309. Опись 1. Дело 191.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7046Полянасело51°25'с.ш.41°30'в.д.M-37-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20613436116с Полянасело