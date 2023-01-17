село Поляна, село Поляна, Грибановский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Поляна

Грибановский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных сельскохозяйственного общества с. Поляны Макаровской волости Новохоперского уезда Сорокина Антипа, Эонова Василия и Батурина Петра на решени Показать все
Дело № 2257/3828 о назначении пенсии по инвалидности гр. с. Поляны Макаровской волости Решетникову Степану Николаевичу. 1924–1926 гг. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Анкета на муниципализацию строений земской школы в селе Полянах Макаровской волости. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р647. Опись 3. Дело 109.
Анкета на муниципализацию строений в селе Полянах Макаровской волости. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р647. Опись 3. Дело 110.
Анкета на муниципализацию строений в селе Полянах Макаровской волости. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р647. Опись 3. Дело 111.
Списки плательщиков единого сельхозналога с. Поляна Макаровской волости на 1926-1927 годы. 1926–1927 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2309. Опись 1. Дело 191.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Грибановский район
7046Полянасело51°25'с.ш.41°30'в.д.M-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Грибановский муниципальный район, Листопадовское сельское поселение
20613436116с Полянасело
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