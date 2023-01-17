село Марьино, село Марьино, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Марьино

Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
275Марьино (Малая Чечуйка, Паранино), д. вл.при рч. Леляевке.1003160279282Мельница 1. Овчарня.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Чечуйская волость
87. Марьино (М. Чечуйка), деревня бывшая владельческая, при речке Леляевке, дворов 70, жителей 532

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район
43581Марьиносело52°18'с.ш.45°59'в.д.N-38-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Большечечуйское сельское поселение
63606420106с Марьиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close