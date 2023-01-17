Столбец
Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О рассмотрении плана урегулирования д. Столбец Передольской волости Лужского уезда; план. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
План дер. Столбец Передольской волости Лужского у. 1906–1907 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 42.
О выкупе надела земли крестьянкой д. Столбец, Передольской волости, Лужского уезда, А. Герасимовой. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Столбец, Передольской волости, Лужского уезда, М. Матвеевым. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О перечислении крестьянина дер. Столбец Передольской волости Лужского уезда С. Исакова в крестьяне дер. Заупорье. 1901 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По прошению крестьянина д. Столбец Передольской волости Лужского уезда Онуфрия Афанасьева о разрешении ему усыновить мещанина Константина Васильева. 1902–1903 гг. // Цент Показать все
По жалобе крестьян д. Столбец Передольской волости Лужского уезда на постановление уездного съезда о земле. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1978Столбец, д. вл.при колодцах.7676197992Показать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Столбец д.374 стан3446 участок10станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57895Столбецдеревня58°34'00"30°18'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603425321д Столбецдеревня