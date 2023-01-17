деревня Столбец, деревня Столбец, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Столбец

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана урегулирования д. Столбец Передольской волости Лужского уезда; план. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
План дер. Столбец Передольской волости Лужского у. 1906–1907 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 42.
О выкупе надела земли крестьянкой д. Столбец, Передольской волости, Лужского уезда, А. Герасимовой. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Столбец, Передольской волости, Лужского уезда, М. Матвеевым. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О перечислении крестьянина дер. Столбец Передольской волости Лужского уезда С. Исакова в крестьяне дер. Заупорье. 1901 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По прошению крестьянина д. Столбец Передольской волости Лужского уезда Онуфрия Афанасьева о разрешении ему усыновить мещанина Константина Васильева. 1902–1903 гг. // Цент Показать все
По жалобе крестьян д. Столбец Передольской волости Лужского уезда на постановление уездного съезда о земле. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1978Столбец, д. вл.при колодцах.7676197992
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Передольская волость
Столбец д.374 стан3446 участок10станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
57895Столбецдеревня58°34'00"30°18'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Передольское сельское поселение
49603425321д Столбецдеревня
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