Огородники
Молодечненский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Огородники, ф. (Борсука), жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 36, у. гор. 42 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Алехновичи 10 в.
Огородники, з., жит. 16 (10 м. 6 ж.), дес. 18, у. гор. 43 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Алехновичи 12 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Огородники6
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Огородники2