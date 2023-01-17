посёлок Лемеза, посёлок Лемеза, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Лемеза

Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
435Лемезы, деревня.при рч. Лемезе.2032844139134Р. — Жжение угля и возка руды.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Катав-Ивановская волость
5Лемезы, д. при реч. Лемезе, прос. дор., вин. лав.2372783187192Рубка дров., выж. угля и доставка его на завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Катав-Ивановский район
675877Лемезапосёлок54°37'00"57°51'00"N-40-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Бедярышское сельское поселение
75629411106п Лемезапоселок
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