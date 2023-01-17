Калитниково
Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе усадебной земли и полевых угодий по дер. Калитниково Ильинской волости Ярославского уезда крестьянами у помещика Сергея Николаевича Урусова. 1866–1870 гг. / Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Калитниково Ильинской волости Ярославского уезда Прасковьи Ивановны Волковой об аресте мужа волостным старшиной. 1883–1884 гг. // Гос. архи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
826Калитниково, д. вл.при прудах и колодцах.3414175563Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Калитниково VI. Ершовское общество622126—Ильинско-Урусовский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385708Калитниководеревня57°25'с.ш.39°28'в.д.O-37-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78612490146д Калитниководеревня