деревня Калитниково, деревня Калитниково, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Калитниково

Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе усадебной земли и полевых угодий по дер. Калитниково Ильинской волости Ярославского уезда крестьянами у помещика Сергея Николаевича Урусова. 1866–1870 гг. / Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Калитниково Ильинской волости Ярославского уезда Прасковьи Ивановны Волковой об аресте мужа волостным старшиной. 1883–1884 гг. // Гос. архи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
826Калитниково, д. вл.при прудах и колодцах.3414175563
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Ильинская волость
д. Калитниково VI. Ершовское общество622126Ильинско-Урусовский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
385708Калитниководеревня57°25'с.ш.39°28'в.д.O-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Шопшинское сельское поселение
78612490146д Калитниководеревня
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