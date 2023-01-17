застенок Лапейки, застенок Лапейки, Граужишская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Лапейки

Граужишская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Граужишская волость
Лапейки, з. (Яринского), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 80, у. гор. 17 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Солы 38 в.
Лапейки, з., жит. 94 (50 м. 44 ж.), дес. 204½, у. гор. 20 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Солы 37 в.
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