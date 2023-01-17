село Глушково, село Глушково, Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Глушково

Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Шумячская волость
301. Глушково, село бывшее владельческое, при речке Шумячке, дворов 19, жителей 138, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Шумячская волость
60Погост Глушковопросел. в г. Рославль и м. Шумячинетприхожан. Глушковской церкви, прав. 245Глушковск. пр. 15047

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Шумячский район
216982Глушковосело53°48'00"32°26'00"N-36-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Шумячский муниципальный район, Понятовское сельское поселение
66656425181с Глушковосело
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