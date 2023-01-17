Новый Горелый Ельник
Зюринская волость, Мамадышский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1355Новый Горелый Ельник (Новая Максимова), д. каз.при р. Шие.202037104116Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
594. Нв. Горелый Ельник (Нв. Максимова Янга), деревня бывшая государственная, дворов 48, жителей 305, мечеть
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Горелый Ельник Новый, Зюринскойтатары542Показать скан
Максимова Новая, Зюринскойсм. Горел. Ельник НовыйПоказать скан