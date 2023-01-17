деревня Новый Горелый Ельник, деревня Новый Горелый Ельник, Зюринская волость, Мамадышский уезд (на 1914) — Familio

Новый Горелый Ельник

Зюринская волость, Мамадышский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1355Новый Горелый Ельник (Новая Максимова), д. каз.при р. Шие.202037104116Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Зюринская волость
594. Нв. Горелый Ельник (Нв. Максимова Янга), деревня бывшая государственная, дворов 48, жителей 305, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Зюринская волость
Горелый Ельник Новый, Зюринскойтатары542
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Максимова Новая, Зюринскойсм. Горел. Ельник Новый
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