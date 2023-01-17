Скирдимы
Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Скирдзимы, им. (Гр. Чапского), жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 2855, у. гор. 14 р., вол. пр. 2 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.
Скирдзимы, им. (Рачкевича), жит. 40 (29 м. 21 ж.), дес. 127, у. гор. 17 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Солы 20 в.
Скирдзимы 1-е, д., жит. 36 (16 м. 20 ж.), дес. 90, у. гор. 15 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Солы 18 в.
Скирдзимы 2-е, д., жит. 53 (24 м. 29 ж.), дес. 48, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Скирдимы12
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Скирдимы19