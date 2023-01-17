Населенное место

Скирдзимы, им. (Гр. Чапского), жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 2855, у. гор. 14 р., вол. пр. 2 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.

Скирдзимы, им. (Рачкевича), жит. 40 (29 м. 21 ж.), дес. 127, у. гор. 17 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Солы 20 в.

Скирдзимы 1-е, д., жит. 36 (16 м. 20 ж.), дес. 90, у. гор. 15 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Солы 18 в.