деревня Поповская, деревня Поповская, Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Поповская

Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Поповская Никольской волости Ярославского уезда Дмитрием Николаевичем Винокуровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 188 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
255Поповская, д. вл.при рч. Туношенке.25581727
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