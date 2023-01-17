выселок Верхние Хохрята, выселок Верхние Хохрята, Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Верхние Хохрята

Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Реткинская волость
1175. Верхние Хохрята (Выселок из д. Шихилдинской), выселок бывший государственный, дворов 2, жителей 17, кожевенный завод
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