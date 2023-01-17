железнодорожная станция Гиздита, железнодорожная станция Гиздита, Коммуна Фынтыница, Дрокиевский район (на 2017) — Familio

Гиздита

Коммуна Фынтыница, Дрокиевский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Тырновская волость
580. Гиздита, село царан, при пруде, дворов 171, жителей 877, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Дрокиевский район, Коммуна Фынтыница
Гиздита, н. п. ж.-д. ст.Ghizdita, loc. st. c. f.
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