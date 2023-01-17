деревня Олеково, деревня Олеково, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Олеково

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
7002Олекова, дер.при рч. Чермосе.12323238264Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Ивановская волость
1638. Олекова, деревня бывшая владельческая, при речке Чермосе, дворов 24, жителей 136, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346155Олеководеревня58°48'00"55°52'00"O-40-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
57620404126д Олеководеревня
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