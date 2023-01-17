Анниково
Молоковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
По иску крест. Бежецкого уезда Алешковской вол. дер. Анникова Сергея Андреева Грачева о требовании от управляющего имением Щербакова дворянина Адольефа Яковлева Теллосе п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1681Анниково, д. вл.при р. Могоче.3822245972Показать скан
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
2Анниково501
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
278890Анниководеревня58°08'36°44'O-37-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28642416106д Анниководеревня