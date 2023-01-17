деревня Толстиково, деревня Толстиково, Ржевский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Толстиково

Ржевский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Иванове Павле, крестьянине Тверской губ. Ржевского у., Толстиковской вол., д. Толстикова, обвинявшемся по ст. 246. 1903 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
9699Толстиково, д. вл.при рч. Большой Лоче.934229892
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Толстиковская волость
24Толстиково90

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Ржевский район
112021Толстиководеревня56°13'34°13'O-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Ржевский муниципальный район, Сельское поселение Есинка
28648413111д Толстиководеревня
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