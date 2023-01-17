село Ивановский погост, село Ивановский погост, Ошейкинская волость, Волоколамский уезд (на 1913) — Familio

Ивановский погост

Ошейкинская волость, Волоколамский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1985Ивановский погост, с. каз.при р. Ламе.208134252Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Ошейкинская волость
772. Ивановское, село бывшее государственное, при речке Ламе, дворов 22, жителей 94, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Ошейкинская волость
Село Ивановское2062520
Усадьба Е. Р. Деннет, при с. Ивановском25527
Усадьба В. Ф. Егорова, при с. Ивановском25527
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