Ивановский погост
Ошейкинская волость, Волоколамский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1985Ивановский погост, с. каз.при р. Ламе.208134252Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
772. Ивановское, село бывшее государственное, при речке Ламе, дворов 22, жителей 94, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Ивановское2062520
Усадьба Е. Р. Деннет, при с. Ивановском25527—
Усадьба В. Ф. Егорова, при с. Ивановском25527—