деревня Батыево, деревня Батыево, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Батыево

Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Батнево Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда Егором Федоровичем Смирновым за выкупаемую землю. 1876 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело о получении данных на землю при дер. Батыево Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда романов-борисоглебскими мещанами Александром Федоровичем и Егором Федоро Показать все
Дело о зачете денег, внесенных крестьянином дер. Батыево Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда Тимофеем Федоровичем Смирновым в уплату капитального долга по вык Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6492Батыево, д. вл.при колодцах.81751717
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Савинская волость
д. БатыевоII. Подосеновское общество40142Вознесенский на Урдоме приход
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