Батыево
Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Батнево Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда Егором Федоровичем Смирновым за выкупаемую землю. 1876 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело о получении данных на землю при дер. Батыево Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда романов-борисоглебскими мещанами Александром Федоровичем и Егором Федоро Показать все
Дело о зачете денег, внесенных крестьянином дер. Батыево Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда Тимофеем Федоровичем Смирновым в уплату капитального долга по вык Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6492Батыево, д. вл.при колодцах.81751717Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. БатыевоII. Подосеновское общество40142—Вознесенский на Урдоме приходПоказать скан