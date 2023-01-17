деревня Иконино, деревня Иконино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Иконино

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег губернским секретарем Петром Алексеевичем Щепочкиным за семейство крестьянина дер. Иконино Марьинской волости Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Икониной Марьинской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19292.
Дело об отводе земли гражданам д. Иконино Марьинской волости. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-612. Опись 2. Дело 272.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3178Иконино, д. вл.при колодцах.2222155045
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Марьинская волость
1093. Иконино, деревня бывшая владельческая, при речке Вайке, дворов 12, жителей 66, колесн. зав., крупян. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
387219Иконинодеревня58°05'с.ш.38°09'в.д.O-37-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение
78623404441д Иконинодеревня
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