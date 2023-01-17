Иконино
Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег губернским секретарем Петром Алексеевичем Щепочкиным за семейство крестьянина дер. Иконино Марьинской волости Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Икониной Марьинской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19292.
Дело об отводе земли гражданам д. Иконино Марьинской волости. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-612. Опись 2. Дело 272.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3178Иконино, д. вл.при колодцах.2222155045Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1093. Иконино, деревня бывшая владельческая, при речке Вайке, дворов 12, жителей 66, колесн. зав., крупян. зав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387219Иконинодеревня58°05'с.ш.38°09'в.д.O-37-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623404441д Иконинодеревня
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