деревня Алешково, деревня Алешково, Тульский уезд, Тульская губерния (на 1859) — Familio

Алешково

Тульский уезд, Тульская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Алешково Пасловской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4076.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
222Алешково, д. вл. и каз.при колодце.2420167271
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