деревня Селище, деревня Селище, Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Селище

Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Селище Яблоницкой волости Лужского уезда И. Андреева на сына Якова. 1898–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2490Селище, д. вл.при р. Котлине.7512206556
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