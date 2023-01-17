деревня Елантьево, деревня Елантьево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Елантьево

Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело о передаче в казну имения помещицы Павлы Ивановны Шубниковой по дер. Елантьево Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1866–1887 гг. // Гос. архив Яросла Показать все
Владенная запись дер. Елантьево Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 733.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6353Елантьево, д. вл.при колодцах.12981827
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Понгиловская волость
д. ЕлантьевоIX. Любавинское общество797811Ильинский на Погосте приход
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close