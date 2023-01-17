Елантьево
Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о передаче в казну имения помещицы Павлы Ивановны Шубниковой по дер. Елантьево Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1866–1887 гг. // Гос. архив Яросла Показать все
Владенная запись дер. Елантьево Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 733.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6353Елантьево, д. вл.при колодцах.12981827Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЕлантьевоIX. Любавинское общество797811—Ильинский на Погосте приходПоказать скан