село Новопоселенное, село Новопоселенное, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Новопоселенное

Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12775Новопоселенное (Коростино), с. уд.при рч. Быргындинке.722026182199Церковь православная 1. Мельниц 11.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Чегандинская волость
1072. Новопоселенное (Корытино), село бывшее удельное, при речках Быргынде и Тихом Доне, дворов 76, жителей 455, 2 церкви православных, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Каракулинский район
519026Новопоселенноесело55°56'00"53°23'00"N-39-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, Быргындинское сельское поселение
94622430106с Новопоселенноесело
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