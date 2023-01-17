Новопоселенное
Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12775Новопоселенное (Коростино), с. уд.при рч. Быргындинке.722026182199Церковь православная 1. Мельниц 11.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1072. Новопоселенное (Корытино), село бывшее удельное, при речках Быргынде и Тихом Доне, дворов 76, жителей 455, 2 церкви православных, школа, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519026Новопоселенноесело55°56'00"53°23'00"N-39-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94622430106с Новопоселенноесело