посёлок Четыре Двора, посёлок Четыре Двора, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Четыре Двора

Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
143Каменный Завод (Четыре Дворика), д. каз.при р. Казанке.781661518
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Кармышская волость
112. Каменный Завод (Четыре Двора, Стояк), починок бывший государственный, при реке Казанке, дворов 13, жителей 66, 2 лавки п. дв.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Кармышская волость
Каменный Завод, Кармышскойрусские56
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Четыре Двора, Кармышскойсм. Каменный Завод.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Арский район
188918Четыре Дворапосёлок56°13'50°00'O-39-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Арский муниципальный район, Урнякское сельское поселение
92612406176п Четыре Дворапоселок
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