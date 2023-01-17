Четыре Двора
Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
143Каменный Завод (Четыре Дворика), д. каз.при р. Казанке.781661518Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
112. Каменный Завод (Четыре Двора, Стояк), починок бывший государственный, при реке Казанке, дворов 13, жителей 66, 2 лавки п. дв.
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Каменный Завод, Кармышскойрусские56Показать скан
Четыре Двора, Кармышскойсм. Каменный Завод.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188918Четыре Дворапосёлок56°13'50°00'O-39-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92612406176п Четыре Дворапоселок
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