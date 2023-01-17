село Шарнополь, село Шарнополь, Черкаська область (на 2018) — Familio

Шарнополь

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Цыбулевская волость
811. Шарнипол, деревня бывшая владельческая, дворов 93, жителей 534, школа, питейный дом, кзн., водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Цыбулевская волость
Шарниполь дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27660Шарнопільселоцентр сільської радир-н Монастирищенськийсільрада Шарнопільська
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