Дуброво
Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению временно-обязанных крестьян д. Дубров, Лудоноской волости, Лужского уезда помещика Карпова о наделении их землей, находившейся в их пользовании до реформ Показать все
По жалобе крестьянина дер. Дубровы Лудонской волости Лужского уезда Андрея Кононова на действия волостного старшины. 1908 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
Об отводе из надельной земли отрубных и хуторских участков 5 домохозяйствам дер. Дуброво Лудонской волости Лужского у. 1914 г. // Центральный государственный исторический Показать все
Об отводе отрубных участков пяти домохозяевам из надельной и купчей земли общества крестьян д. Дуброво Лудонской вол. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
Об отводе отрубных участков 5-ти крестьянам из надельной и купчей земли крестьян деревни Дуброво Лудонской волости. 1913 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
По жалобе крестьян д. Дуброво Лудонской волости на постановление уездной комиссии об утверждении проекта отвода отрубного участка 5 домохозяевам. 1914 г. // Центральный г Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2489Дуброво, д. вл.при р. Черной.6930164546Показать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Дуброво д.693 стан12107 участок22станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги