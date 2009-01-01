деревня Пустынки, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Пустынки

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Пустынская волость
515. Пустынки, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 85, волостное правление, церковь православная, школа, ярмарка с 24 по 27 июня, лавка. В 10 верстах — усадьба Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Сенненский уезд, Пустынская волость
село Пустыни117211568113102635593382694195

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Пустынская волость
1Село Пустынки, в нем Пустынское вол. правлениебол. дорогеручьеПустынск. с. о церк. земли258881Пустынск. прав. 11715

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Студенковский сельсовет
д Пустынки87

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Студенковский сельсовет
д. Пустынки57

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