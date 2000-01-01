деревня Карповщина, Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Карповщина

Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Карповщина Выскатской волости Гдовского уезда С. Добрякова на ненаделение его землей. 1898–1899 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
По прошению крестьянина д. Карповщина Выскатской волости Гдовского уезда В. Екимова об отмене его 30-дневного ареста. 1904–1905 гг. // Центральный государственный историч Показать все
Документ. Выписка из крепостной Санкт-Петербургского Нотариального Архива книги по Гдовскому уезду за 1907 год № 20, ч. 3, стр. 35, № 20 о покупке крестьянином Гдовского Показать все
Документ. Конверт с надписью" Кр. дер. Карповщины Выскатской волости Василию Семенову № 546 ст. Поля", 1916. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
828Карповщина, д. Павл гор. пр.при руч. безымянном.4520156877

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Выскатская волость
Карповщина д.491 стан5141 участок2станция Поля.

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