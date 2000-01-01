деревня Яблонка, Самуйловская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Яблонка

Самуйловская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Административная в порядке положения о Государственной охране переписка об исследовании политической благонадежности, крестьянина Смоленской губернии Гжатского уезда Саму Показать все
Административная в порядке положения о Государственной охране переписка об исследовании политической благонадежности, крестьянина Смоленской губернии Гжатского уезда Саму Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4396Яблонка, д. вл.при колодцах.25492726

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Самуйловская волость
40ЯблонкаДеревня24111226

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