деревня Паншевичи, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Паншевичи

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Начская волость
24ПанашевичидеревняколодецНачского, православногоОстровщинскому сельскому обществу17
40ПанашевичидеревняколодецНачского, православногоМысликовскому сельскому обществу3
91ПанашевичиимениеНача, рекаЗагатского, римско-католическогоДовманту, двор. , кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д Паншевичи13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д. Паншевичи14

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