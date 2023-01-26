деревня Жупаново, Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Жупаново

Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Об отводе отрубных участков крестьянам Андрею, Никандру Ефимовым из надельной земли крестьян дер. Жупаново Лудонской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный госу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2336Жупаново, д. вл.при колодцах.685143042

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лудонская волость
Жупаново д.643 стан1147 участок16станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

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